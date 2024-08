Gabriel Bastida, de Santo André, está perto de fazer história no jiu-jítsu

Com apenas 9 anos de idade, a joia do jiu-jítsu, Gabriel Bastida, de Santo André, começa a pavimentar uma carreira internacional. Ele pode se tornar um dos atletas mais jovem da história a conquistar os principais títulos da modalidade (Brasileiro, Sul-Americano, Pan Kids, Europeu e ADCC) na mesma temporada.

Sua última conquista foi o ADCC Youth World 2024 – torneio considerado como o campeonato mundial da categoria sem quimono – na última semana. A competição foi disputada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez em que o ADCC promoveu a categoria infantil, e Bastida encarou adversários de 9 e 10 dez anos.

Na primeira fase, o andreense derrotou Maximus Cooperman, dos Estados Unidos, em uma luta que durou menos de 30 segundos. No duelo final, Bastida saiu com a vitória contra Jake Scharf, também norte-americano, e garantiu o cinturão do torneio.

TRAJETÓRIA

Nos treinos desde os 3 anos de idade e em competições oficiais desde os 4, Bastida tem quase 100 lutas na carreira e, até o momento, nunca foi derrotado. Mesmo jovem, o lutador já ganhou mais de 50 medalhas nas competições de jiu-jítsu.

Apenas em 2024, o jovem conquistou seu terceiro Campeonato Brasileiro, se tornou tricampeão sul-americano, e venceu pela primeira vez o Pan-Kids e o ADCC.

Além dos títulos, o atleta ocupa o topo do ranking brasileiro na categoria infantil, com a faixa amarela, pela IBJJF (Federação Brasileira Internacional de Jiu-Jítsu).

Agora, Bastida se prepara para buscar o bicampeonato Europeu, e as disputas do torneio acontecem no mês de outubro, em Portugal.