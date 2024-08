Lucas Lima exibe corpo musculoso pela primeira vez e web vai à loucura

Biscoiteiro? Lucas Lima postou uma foto nos Stories do Instagram na última quarta-feira, dia 21, usando regata branca com os músculos marcando. O músico tinha desabafado minutos antes sobre ter vergonha de publicar a foto, mas decidiu compartilhar o registro por conta da boa iluminação.

Em um dia de compras, Lucas Lima bateu uma foto no provador e se sentiu forte, então decidiu postar:

- Eu vim comprar umas roupas. Estava no provador e bateu uma luz bonita, eu me achei muito fortão. Eu pensei: Isso que acontece com as pessoas que ficam postando foto de regatinha, né? Ah, podia postar a foto e botar uma enquete, vocês acham que eu compro ou não?. Aquelas coisas que as pessoas fazem para disfarçar que a foto é uma coisa de ego. É o que eu queria fazer, mas estou com vergonha de vocês.

O músico revelou que estava com muita vontade de postar o registro e pediu desculpa por biscoitar:

- Sabe quando a luz bate no lugar certo? Naquela foto ficou muito bonito, eu estou com muita vontade, só que estou com muita vergonha. Eu vou dar uma pensada, e eu vou acabar postando. Eu já quero pedir desculpa pela biscoitagem sem vergonha.