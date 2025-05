Isis Valverde compartilha trecho de voto de casamento com Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializaram a união com uma cerimônia luxuosa no último sábado, dia 3, mas os cliques e melhores momentos da festa ainda estão sendo compartilhados nas redes sociais. Por exemplo, no domingo, 4, os noivos mostraram partes de seus votos no altar.

Emocionada, Isis declarou ao marido: "Hoje, meu amor, faço de você, o meu porto. E edifico em você o que por muitas vezes duvidei existir."

Já Marcus seguiu os votos tradicionais dizendo: "Prometo ser fiel, te amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas."

Juntos desde 2023, os dois se casaram no civil no Natal de 2024. Os filhos do casal, de antigos relacionamentos, também participaram da cerimônia religiosa. Marcus é pai de João Francisco e José Marcus, do casamento com Wanessa Camargo, e Isis é mãe de Rael, do envolvimento com André Resende.