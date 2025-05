Filhos de Kate Middleton e Príncipe William fazem rara aparição em evento especial

Nesta segunda-feira, dia 5 de maio, os três filhos de Kate Middleton e do Príncipe William , o Príncipe George , a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, fizeram uma rara aparição durante o evento em comemoração ao 80º aniversário do Dia da Vitória na Europa. Vale pontuar que a última vez que eles foram vistos juntos foi durante o culto de Natal em Sandringham.

De acordo com a People, a presença dos irmãos não havia sido anunciada e pegou todos de surpresa. Durante o evento, eles caminharam ao lado dos pais enquanto observavam o desfile. O passeio pelo palácio é o primeiro da semana da família real britânica, que deve durar até o próximo dia 8 de maio.

Lembramos e prestamos homenagem a todos aqueles que serviram durante a Segunda Guerra Mundial.O Rei e a Rainha, ao lado de outros membros da Família Real, juntaram-se a veteranos extraordinários no Memorial Queen Victoria fora do Palácio de Buckingham para observar unidades militares a processar no centro comercial.

Na última sexta-feira, dia 2, Charlotte completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial nas redes sociais. A família postou uma foto da aniversariante, tirada pela própria mãe, e desejou um feliz aniversário. O registro chamou atenção dos internautas, que logo repararam na semelhança entre ela e o pai.

Feliz 10º aniversário princesa Charlotte!