Prefeitura de Mauá finaliza obras para a revitalização da UBS Feital

A Prefeitura de Mauá concluiu as obras de revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) Feital, trazendo melhorias para o atendimento da população. Com mais de 30.000 usuários, a UBS passou por uma série de intervenções que visam proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para os usuários e profissionais de saúde.

As obras incluíram a renovação completa das pinturas externas e internas da unidade, deixando o local com um visual mais acolhedor. Além disso, todas as portas foram reparadas e receberam nova pintura, garantindo maior durabilidade e segurança.

Outro ponto importante foi o conserto do elevador, essencial para garantir acessibilidade a todos os usuários. A área externa da UBS também recebeu atenção especial: o piso foi nivelado e pavimentado, facilitando o acesso ao estacionamento e aumentando a segurança no tráfego de pedestres.

Para finalizar, os telhados e calhas da unidade foram melhorados, assegurando a proteção do prédio contra intempéries e contribuindo para a preservação da estrutura.

Desde 2021, além da UBS Feital, receberam melhorias as unidades de saúde São João, Parque São Vicente (ambas reconstruídas), Vila Magini, Vila Carlina, Santista, Macuco, Kennedy, Itapark, Parque das Américas, Santa Lídia, Vila Assis e Primavera.

A Prefeitura não estimou o valor para a obra, mas as obras de manutenção foram realizadas com recursos municipais.