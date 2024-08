Santo André tem programação variada neste fim de semana no teatro Conchita

A agenda cultural do Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, começa nesta sexta-feira (23), prosseguindo até domingo (25). Na sexta, às 20h, será apresentado o espetáculo ''Tão Somente Meninos'', que remonta um momento da trajetória real de 50 meninos órfãos submetidos a condições degradantes de trabalho entre os anos de 1930 e 1940. A entrada é gratuita.

No sábado (24), a partir das 20h, uma peça que é sucesso de público estará no palco do Conchita, o espetáculo ''Emmanuel, A Luz de Chico Xavier''. Na apresentação, o espiritualista de mesmo nome tem sua história revelada, bem como de seu guia espiritual. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express (www.bilheteriaexpress.com.br), com ingressos antecipados a R$ 60, inteira a R$ 80 e meia-entrada a R$ 40.

A peça ''Canto ao Fim'', chega no domingo, com apresentação gratuita. Investigando as relações entre dança, cuidado, trabalho e maternidade, o projeto dá visibilidade aos embalos que danças passadas deixaram em nossos corpos, como o embalo de uma cantiga de ninar, bem como os vestígios que um filho deixa no corpo de uma mãe. Um coro de mães entoará canções para que o público pensar nos corpos que praticam o cuidado durante a vida.

Peças no Teatro Conchita de Moraes

23/8 – Sexta feira

20h às 21h30 – ''Tão Somente Meninos''

Classificação indicativa – 14 anos – Entrada gratuita

24/8 – Sábado

20h às 21h10 – ''Emmanuel, A Luz de Chico Xavier''

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: Antecipado R$ 60 / Meia R$ 40 / Inteira R$ 80 – Bilheteria Express

25/8 – Domingo

18h às 19h – ''Canto ao fim''

Classificação Indicativa: Livre

Entrada gratuita

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12 - Santa Teresinha - Santo André