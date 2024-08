Rede D’Or contratará para Programa de Trainee

A Rede D’Or, uma das principais redes do segmento de saúde da América Latina, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee que busca por talentos com formação superior concluída ou prevista entre agosto de 2020 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos. Não há exigência de experiência profissional anterior ou conhecimentos de um 2º idioma, mas as oportunidades devem cobrir áreas gerais do estado de São Paulo - o que abrange o Grande ABC.

A empresa possui forte atuação na região por meio de hospitais distribuídos entre as cidades de São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e São Caetano.





Com rotações em diferentes setores da empresa, desde hospitais até áreas corporativas, os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos estratégicos, construir uma rede de contatos com executivos da empresa e participar de uma trilha acelerada voltada para a formação de novas lideranças, segundo as divulgações das vagas. Após o término do programa, os trainees devem receber acompanhamento exclusivo para o desenvolvimento nas carreiras.

Os trainees selecionados contarão com remuneração competitiva e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, TotalPass, auxílio-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, auxílio-viagem ao longo do programa, descontos em instituições de ensino, acesso aos treinamentos da Academia Rede D’Or, auxílio-transferência (caso haja a necessidade de mudança de estado após o programa) e desconto em serviços e produtos de empresas parceiras da Rede D’Or.

ATENÇÃO AO PRAZO

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Trainee Rede D’Or 2025 seguirão abertas até 30 de setembro.





Vale destacar que o processo seletivo aceita candidatos de todo o País, porém de acordo com o estabelecido pela empresa, deverão possuir disponibilidade para viagens ao longo do programa e possíveis mudanças após o seu término.

A rede atualmente opera nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia e Alagoas.