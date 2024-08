'Não podemos esmorecer’, diz Tite em abertura de comitê eleitoral

O candidato governista à Prefeitura de São Caetano, vereador Tite Campanella (PL), inaugurou nesta quarta-feira (21) comitê de campanha na Avenida Goiás, principal via da cidade. À frente nas pesquisas de intenção de voto, como mostrado no levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário, o liberal aproveitou para reforçar aos apoiadores que não podem deixar a sensação de “tranquilidade” parar os esforços de garantir mais votos.

Contratada pelo Diário, a pesquisa registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-03649/2024 e divulgada no fim de julho mostrou que Tite conta com 45% das intenções de voto, contra 28,3% de seu principal adversário, o oposicionista Fabio Palacio (Podemos).

O candidato afirmou perceber que as pesquisas estão refletidas nas ruas, com feedback positivo dos moradores. “Quero pedir a vocês que continuem com essa chama acesa. A gente anda pela rua, que está muito boa e positiva para a gente. A cidade está muito receptiva e reconhece tudo de bom que foi construído em todas as áreas e setores nos últimos anos. A cidade quer a continuidade disso”, ressaltou, ao lado do prefeito José Auricchio Júnior (PSD).

Apesar disso, Tite apontou que a vitória não está garantida e o grupo precisa buscá-la até o dia da eleição, 6 de outubro. “A gente não pode esmorecer. Nesse período pode dar aquela sensação de tranquilidade e que já está bom, mas não está. A gente tem de continuar forçando, trabalhando, pedindo e insistindo até o último dia”, afirmou.

O governista destacou que foi a campanha nas ruas que o levou à liderança nas intenções de voto. “Foi assim que a gente chegou nesse momento, com as pesquisas todas favoráveis para a gente. Que continuemos mobilizados e juntos nas ruas de São Caetano em todo espaço que a gente puder ocupar”, destacou.

À imprensa, Tite fez um balanço sobre o início da campanha e garantiu que está tudo seguindo como planejado. “A cidade continua sendo muito receptiva com nossa proposta em qualquer lugar que a gente vá. Os eventos são muito bons. A organização da campanha tem sido muito positiva. O grupo jurídico, o financeiro, pessoal de prestação de contas... Administrativamente está tudo equilibrado”, disse.

O candidato apontou ainda que tem recebido nas ruas pedidos de melhorias dos serviços já existentes na cidade após o fim da gestão Auricchio. “Há algumas sugestões para melhorar. A gente fez um plano de governo muito participativo. Muita gente contribuiu”, compartilhou.

Por fim, Tite Campanella reafirmou que vai seguir com a estratégia de campanha que tem dado certo. “Como estamos bem posicionados nas pesquisas, vamos continuar insistindo na estratégia que a gente tem adotado até agora, que é a presença maciça na rua.”