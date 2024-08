PUC-SP apresenta curso sobre jornalismo musical

Especializada em coberturas do mundo cultural, a jornalista e escritora Adriana Del Ré vai ministrar o curso de extensão Jornalismo Musical: Da Arte da Entrevista à Construção do Texto, em formato on-line, entre 28 de agosto e 30 de outubro, às quartas-feiras, das 19h às 21h. Inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Focadas em técnicas de entrevista e texto em jornalismo musical, as aulas vão mostrar como preparar uma entrevista e conseguir extrair bons depoimentos e histórias dos entrevistados; como organizar informações no texto e torná-lo atrativo; entre outros temas. É voltado para jornalistas, estudantes de jornalismo, pesquisadores de música e público em geral interessado em MPB (Música Popular Brasileira).

Adriana Del Ré começou a cobrir a área de música em 2002, pelo jornal O Estado de S. Paulo, onde foi repórter, subeditora e editora. Atuou também nas revistas Trip, Rolling Stone e Carta Capital e no portal da CNN. É autora do livro Conversas Sobre MPB – 30 Entrevistas com Importantes Nomes da Nossa Música. Atualmente, colabora com o Valor Econômico e UOL e ministra aulas de Jornalismo Musical no curso de extensão da PUC-SP.

Quem deseja participar do curso sobre jornalismo musical pode se inscrever no site da universidade, em www.pucsp.br. Até hoje, interessados pagam R$ 360 de matrícula mais duas mensalidades de R$ 360, em setembro e outubro.