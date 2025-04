Denúncia do ‘Fantástico’ é séria e serve muito mais que um aviso aos pais

A reportagem de Estevan Muniz, levada ao ar no último Fantástico, chamou certamente atenção de pais e famílias inteiras sobre as ameaças e desafios violentos impostos às crianças e adolescentes pelo celular. Você sabe o que o seu filho vê na internet?

Em uma reportagem especial, o programa mostrou um pouco de todo tipo de crueldade e conteúdos perturbadores a que esses jovens estão expostos, via rede social. Entre pornografia infantil, incentivos à prática nazista, pedofilia, automutilação e vídeos perturbadores, tudo é disponibilizado sem fiscalização nenhuma. Uma violência sem limites, que pode bater às portas de qualquer um.

Acredite: rigorosamente nada, por parte de ninguém, está sendo feito para monitorar ou regularizar coisa nenhuma. As tentativas que existiram de fiscalizar foram todas arquivadas pelo Congresso.

Diante desses registros tão lamentáveis, também é o caso de saber onde foram parar aqueles que se colocaram à frente da proibição da programação infantil na televisão.

Ou por que não são tão ‘heróis’ agora, diante desta nova realidade.

O que tristemente vemos, no lugar da propaganda de uma boneca ou carrinho de bombeiros, foi permitido ao mundo deixar que as crianças viessem a se avizinhar de caminhos da violência que podem comprometer e até tirar a vida delas.

TV tudo

Sobre o Estevan

O trabalho deste jornalista, Estevan Muniz, o seu empenho e dedicação, sempre chamam atenção e isso desde os primeiros passos no Profissão Repórter. Com toda certeza, foi lá, sob as asas protetoras e formadoras do Caco Barcellos, que ele chegou à maturidade de conduzir temas tão diversos e delicados, como este do último Fantástico.

Posto de observação

Hoje, no futebol, os clubes já têm vários jornalistas como contratados, oficialmente vestindo e defendendo as suas camisas. Mas é curioso observar como, do lado de fora, outros se transformaram em verdadeiros advogados de defesa dessas agremiações. Escancaradamente. Sem pudor nenhum. Triste. O nosso jornalismo já experimentou tempos muito mais sérios.

Acelerado

Enquanto Vale Tudo ainda dá os seus primeiros passos, a Globo, por meio do diretor Luiz Henrique Rios, já definiu as locações de Três Graças, a próxima novela das nove, em São Paulo. Importante: depois das gravações iniciais, alguns pontos serão reproduzidos cenograficamente nos Estúdios Globo, em especial uma comunidade/favela.

Na mira

Se ainda não foi, Eduardo Moscovis será convidado para um importante papel de Três Graças. Moscovis que faz uma temporada de muito sucesso nos palcos, ao lado de Patricya Travassos, com a comédia Duetos.

Sessão especial

A Sessão da Tarde, dia 28, na programação dos 60 anos da Globo, vai exibir Coisa de Novela, com a estreia da atriz-mirim Alice Monteiro. Ela faz a primeira fase de Laura (Valentina Herszage), neta de Tereza (Susana Vieira), ambas apaixonadas por teledramaturgia. Quando Tereza recebe um diagnóstico pouco otimista, tem a ajuda de Laura para realizar o seu grande sonho, que é participar de uma novela.

Desempenho

Record comemora os resultados do Domingo Espetacular em março. Na Grande São Paulo, com 9,1% de audiência, registrou a maior média desde outubro de 2021 e 15,5% de share. Aumento de 1,4 ponto de audiência e ganho de 2,2 pontos de participação em relação a fevereiro.

Um salto

No PNT, o Domingo Espetacular também chegou ao segundo lugar isolado, com 7,5 e 13,5%, ganho de 1,3 ponto de audiência e crescimento de 2,2 pontos de participação. Foi o seu melhor resultado desde o início do ano passado, quando anotou 7,7% de média em fevereiro de 2024. Aumento em todas as praças.

Tô avisando

Na segunda, o Galvão e Amigos fechou com 0,9 de média, 1,1 de pico. O programa é ruim? Não é. Para o que se propõe, está no jogo. Tem o mesmo Galvão, que todos conhecem, bons participantes e convidados interessantes. O problema é que na Band, com a igreja no meio, santo nenhum vai fazer milagre.