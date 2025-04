Britney Spears termina relacionamento pela segunda vez

Britney Spears teria terminado o namoro com Paul Soliz pela segunda vez, de acordo com o site TMZ.

Segundo o veículo, algumas fontes contaram que a cantora e seu namorado, agora ex, deram um fim no relacionamento perto do Valentine's Day, o Dia dos Namorados internacional, que acontece no dia 14 de fevereiro.

As mesmas fontes disseram que o namoro entre eles agora acabou para sempre.