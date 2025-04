Hailey Bieber busca ajuda enquanto Justin enfrenta crise emocional

Hailey Bieber recorreu a ajuda psicológica em meio à preocupação com o estado de saúde mental de seu marido, Justin Bieber. De acordo com informações do tabloide britânico Daily Mail, a modelo tem vivido dias de angústia devido ao comportamento errático do cantor, que enfrenta dificuldades para dormir e se alimentar.



LEIA MAIS: Justin Bieber faz postagem enigmática e fãs associam a Selena Gomez

Fontes próximas ao casal revelaram que Justin, de 31 anos, tem apresentado sinais de exaustão extrema, além de episódios maníacos que alarmaram amigos e familiares. Recentemente, o artista tem sido visto em aparições públicas incomuns, trajando roupas excêntricas e exibindo comportamentos preocupantes nas redes sociais. Vídeos dele fumando maconha e agindo de forma desorientada alimentaram ainda mais os temores sobre seu bem-estar.



Uma fonte ligada à igreja que o casal frequenta afirmou que Hailey, que é mãe de Jack, de sete meses, tem solicitado a amigos e familiares que orem por Justin. "Ela pediu a todos ao seu redor para cobri-lo de orações. Ele não percebe o quanto precisa de ajuda, e todos ao redor dele estão muito preocupados", disse a fonte ao Daily Mail.



A turbulência emocional de Justin Bieber não é novidade. No passado, o cantor já admitiu sua luta contra a ansiedade e o abuso de substâncias, além de ter enfrentado problemas de saúde como a doença de Lyme e a síndrome de Ramsay Hunt. Em 2019, chegou a revelar que seu uso excessivo de medicamentos controlados levava seus seguranças a monitorarem se ele ainda estava respirando durante a noite.



LEIA MAIS: Filho de Kourtney Kardashian fala sobre teoria de que Justin Bieber é seu pai

O comportamento recente do cantor tem sido comparado por fãs ao de outras estrelas que enfrentaram crises de saúde mental, como Britney Spears e Aaron Carter. Amigos e pessoas próximas alertam que uma intervenção pode ser necessária para evitar que o problema se agrave ainda mais.



Hailey, que inicialmente tentava minimizar a gravidade da situação, agora estaria disposta a buscar toda a ajuda possível para o marido. "Ela estava fingindo que tudo estava bem, mas agora não pode mais ignorar os desafios que Justin precisa enfrentar", afirmou outra fonte.



A preocupação com o cantor se intensificou depois que seu antigo mentor, Scooter Braun, se afastou de sua vida profissional, e após as recentes acusações contra Sean 'Diddy' Combs, figura de influência na carreira de Justin. O impacto desses eventos teria contribuído para a instabilidade emocional do artista.



Enquanto isso, fãs, amigos e familiares aguardam por uma resposta de Justin, que, segundo fontes, continua resistente à ideia de buscar tratamento profissional.