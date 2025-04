Filho de Kourtney Kardashian fala sobre teoria de que Justin Bieber é seu pai

Várias teorias malucas circulam no meio dos famosos. Uma delas é a de que Justin Bieber e Kourtney Kardashian teriam um filho de 10 anos de idade. Sim... Isso mesmo que você leu. No entanto, o pequeno Reign Disick, que, na verdade, é filho da socialite com Scott Disick, abordou pela primeira vez o assunto.

Através de uma transmissão ao vivo que ocorreu na conta do Instagram de Scooter Jackson, namorado de Alabama Baker, uma das filhas de Travis Baker, atual marido de Kourtney Kardashian, o menino assim que foi notado por fãs no mesmo recinto foi questionado se o cantor canadense era seu pai.

O herdeiro de Kourtney respondeu prontamente:

- Não, ele não é. Cara, eu juro, Justin Bieber não é meu pai. Scotty... Scotty... Scotty é meu pai.

Reign ainda continuou e afirmou:

- Não sei quantos anos minha mãe tinha, mas acho que Justin Bieber tinha 16 anos de idade quando eu nasci. Não acho que minha mãe faria isso, afirmou.

Além de Reign, Kourtney e Scott Disick também são pais de Mason, de 15 anos de idade e Penelope de 12 anos de idade. Quando o caçula dos dois nasceu, em 2014, Justin Bieber tinha 20 anos de idade.