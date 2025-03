Hailey Bieber não deixou de seguir Justin Bieber

Os fãs de Justin e Hailey Bieber ficaram de cabelo em pé nesta madrugada de segunda-feira, dia 31. A modelo teria deixado de seguir o marido no Instagram. No entanto, o TMZ desmentiu toda essa situação e explicou o motivo do unfollow. Fontes afirmaram que o cantor desativou momentaneamente seu perfil oficial, depois voltou a reativar.

Isso teria causado uma falha, que fez parecer que Hailey teria parado de seguir Justin. Segundo o site, esse problema não está atingindo somente a empresária, mas todos os seguidores do canadense. Bieber ainda segue a esposa na plataforma. Vale lembrar que isso já aconteceu em janeiro de 2025, quando, aparentemente, o cantor teria deixado de seguir a famosa.

Na ocasião, ele acabou com os rumores de problemas no paraíso escrevendo um comunicado, afirmando que alguém poderia ter entrado em sua conta e dado unfollow apenas sua esposa.