Nadja Haddad atualiza seguidores após cirurgia para fechar a diástase e remover hérnia: - Estou ótima

Na última terça-feira, dia 8, Nadja Haddad explicou aos seguidores o motivo de ter realizado uma cirurgia no último sábado, dia 4, para fechar a diástase, que é um afastamento da musculatura abdominal, e remover uma hérnia acima do umbigo. A jornalista ainda compartilhou detalhes sobre o procedimento, contou como está a recuperação e revelou que passou apenas um dia internada.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora começou explicando que já tinha um pouco de diástase ante de engravidar.

- Diástase é um afastamento da musculatura abdominal, que pode acontecer durante a gestação ou a mulher pode ter isso por uma questão da fisiologia. E a hérnia eu acredito que seja da mesma forma. Antes de eu engravidar, eu já tinha um pouco de diástase. Porém, como eu sempre treinei muito, o meu abdômen estava fortalecido e eu não tinha nenhuma intercorrência. Quando eu engravidei, eu já imaginava que eu fosse ter e eu continuei praticando atividade física, principalmente o pilates, que ajuda bastante no fortalecimento da musculatura abdominal. Porém, não adiantou. No meu pós-parto, eu voltei a treinar, mas também não voltou. É difícil a diástase voltar.

Nadja diz que ao ir fazer acompanhamento com sua ginecologista e obstetra a médica identificou durante exame de toque ela também tinha uma hérnia. Ela ainda lembra que estava sentindo desconforto na região abdominal quando praticava atividades físicas.

- Quem identificou inicialmente foi a minha ginecologista, que também é minha obstetra. No exame de toque do meu abdômen após a gestação, ela falou: Você está com uma abertura, existe uma diástase, vamos acompanhar. E ela identificou também, acima do meu umbigo, uma hérnia. Eu já tinha notado que tinha alguma coisa estranha no meu abdômen pós-gestação porque quando eu voltei a treinar eu sentia repuxar, doía, era desconfortável quando eu ia fazer a mesa flexora ou quando ia me alongar.

A famosa então foi a uma consulta com um cirurgião plástico e mencionou o assunto:

- Nesse período eu fui em um cirurgião plástico porque eu também precisava checar as próteses mamárias, que eu tenho há mais de 20 anos. Inicialmente, a minha intenção era trocar as próteses porque já era para ter trocado 10 anos atrás e eu fiquei postergando porque queria ter filho. Resumo: a prótese está ótima e eu acabei falando com o cirurgião sobre a hérnia e a diástase.

A próxima etapa foi passar por mais exames para compreender melhor a situação. Após o resultado, Nadja decidiu realizar a cirurgia para evitar uma possível piora.

- Os exames que ajudaram a identificar foram os exames de ultrassonografia, em especial de ultrassonografia de parede abdominal. E ele viu quantos centímetros eu tinha de afastamento da musculatura e como estava a hérnia. A hérnia corre o risco de estrangular. Antes que piorasse e evoluísse para algo pior, eu resolvi operar. Eu preferi fazer logo. A minha decisão de operar logo também foi porque o José ainda não anda, não pede colo, e aí fica mais fácil para eu operar agora e me recuperar bem, além de não sentir tanto, nem eu e nem ele.

Ela então conta como foi o procedimento e garante que está tendo uma boa recuperação:

- Ele aproximou a musculatura da diástase e tirou a hérnia. Com o tempo, se eu não tratasse, poderia ter intercorrências. Poderiam ocorrer outras repercussões em vista disso. [...] Eu estou ótima, minha recuperação está sendo super ok. Estou com uma cinta, estava com um dreno que foi tirado hoje. Aos poucos vou retomando uma rotina normal, mas o protocolo é ter uma vida normal dentro de casa, andar e fazer minhas coisas, só não posso pegar peso.

A jornalista finaliza revelando:

- Eu fiquei internada um dia. Operei no sábado, foi uma cirurgia longa porque eu acho que é delicada, não sei, foi feita pela cicatriz da cesárea e eu fui embora no dia seguinte. Está sendo tranquilo, estou tomando medicamentos para controlar a dor, mas está tudo muito bem, graças a Deus. Não se preocupem, mas agradeço as mensagens de solidariedade.