PM apreende carro roubado e vendido por aplicativo

Um carro HB20, previamente roubado e adquirido por aplicativo virtual, foi apreendido por policiais militares do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano na Rua Purus - Campanário, em Diadema. A ocorrência levou a prisão do condutor, que confirmou ter pago R$ 20.000 pelo veículo.

Tudo aconteceu durante uma ação de patrulhamento. Segundo os agentes, a primeira suspeita foi levantada a partir da marcação do número do chassi gravada nos vidros, que não condizia com os padrões originais estabelecidos pela montadora.

De acordo com nota dos agentes, a vistoria técnica dos sinais identificadores, foram constatadas diversas irregularidades nas numerações do chassi, câmbio e motor.

Ao revistar o motorista, não foram identificadas irregularidades. Entretanto, o homem confirmou ter comprado o carro de um desconhecido, por meio de um aplicativo na internet e no valor de R$ 20.000.

"O que chamou ainda mais a atenção da equipe, é que, após vistoria mais detalhada, localizamos uma etiqueta contendo a numeração original do chassi, constando ser o automoto, produto de roubo na data de 20/03/2024", finaliza o informe à imprensa.

A ocorrência foi apresentada no 3° Distrito Policial de Diadema, onde houve registro de Boletim de Ocorrência de Receptação. O carro foi apreendido e o motorista também permanece preso.