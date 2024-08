Parque do Guapituba duplica visitantes

O Parque Ecológico do Guapituba, pedaço remanescente da Mata Atlântica localizado em Mauá, próximo à divisa com Ribeirão Pires e à estação Guapituba da CPTM, duplicou a média mensal de visitantes no último ano, de acordo com a Prefeitura mauaense – passou de 3.000 para 6.000 pessoas recebidas por mês.

Desde 2021, o local tem recebido diversas melhorias e isso reflete no aumento da frequência. As ações visam tornar o parque um espaço mais agradável e bem cuidado. Entre outras melhorias, foi feita a instalação de um novo playground e uma academia ao ar livre, o deque foi reformado, foi implantado o jardim medicinal (o objetivo, em breve, é fornecer mudas aos frequentadores) e novas lixeiras confeccionadas com paletes foram colocadas.

Outra atração do Parque do Guapituba completa um ano em 1º de setembro. O Jardim das Abelhas, situado ao lado da casa amarela, perto da entrada do parque pela Avenida Capitão João. Este espaço abriga cinco caixas de colmeias com abelhas nativas sem ferrão das espécies Jataí, Mandaçaia, Lambe-olhos e Bugia.

O objetivo do espaço é reforçar a importância das abelhas para o meio ambiente, já que os benefícios vão muito além da produção de mel – por exemplo, elas são essenciais na polinização que ajuda na manutenção das populações vegetais.

Com uma área de cerca de 575.000 m², o parque é um espaço ideal para caminhadas ao ar livre, prática de exercícios físicos, apreciação da natureza e observação de aves, respeitando os elementos contidos na área e mantendo a interferência mínima para não impactar as espécies residentes.

O endereço do Parque Ecológico do Guapituba é Avenida Capitão João, 3220, Jardim Guapituba. O espaço pode ser visitado de domingo a domingo, das 7h às 17h. O estacionamento funciona até as 16h45 e fica próximo do terminal de ônibus.

Responsáveis por unidades escolares interessadas em agendar visitas devem entrar em contato pelo e-mail educacaoambiental@maua.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4512-7775.