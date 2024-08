Gilvan recebe apoio em caminhada na Av.Oratório

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) cumpriu agenda na rua ontem. Pela manhã, o tucano caminhou pela Avenida Oratório, no 2º subdistrito, posou para fotos e conversou com moradores e comerciantes. No restante do dia, o prefeiturável andou por corredores comerciais e se reuniu com lideranças comunitárias.

“Muito feliz com o carinho que tenho recebido por todos os lugares por onde passo. As pessoas estão entendendo que nossa campanha representa a continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Paulo Serra”, destacou.

Gilvan também recebeu apoio de comerciantes das regiões por onde caminhou. “As pessoas reconhecem o grande trabalho que está sendo feito pela gestão do prefeito Paulo Serra, da qual faço parte deste o início. Desburocratizamos a documentação para abrir empresas na cidade. Agora, em dois dias é possível ter um negócio aberto e isso facilitou muito para os empresários e, por consequência, acelerou a geração de emprego”, ressaltou Gilvan.