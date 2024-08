Heloísa Araújo é a primeira eliminada da Estrela da Casa

Chegou o fim da linha para Heloísa Araújo. Na última terça-feira, dia 20, depois da apresentação do Festival, a cantora foi a menos votada entre o trio que estava na Batalha, com apenas 30% da preferência do público, e deixou o programa Estrela da Casa.

Competindo com a cantora indígena estavam Leidy Murilho, que recebeu 36% dos votos e Nicole Louise com 32%. Ao longo do reality show da última terça-feira, dia 20, apresentações do trio que estava na Batalha para continuar no programa foram mostradas junto com os destaques da semana.

Os três que se deram melhor ao longo da última semana do Estrela da Casa foram: Nick Cruz que ganhou a prova de Dono do Palco, Lucca que conquistou o título de Hitmaker, e Gael Vicci o campeão da prova de Estrela da Semana.

Como nem só de música e competição vive o reality show apresentado por Ana Clara, a edição também mostrou o primeiro beijão da edição. O momento foi protagonizado por Unna X e Matheus.