Mariana Rios lamenta a morte da avó aos 92 anos de idade: Conversamos todos os dias dessa vida

Mariana Rios usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 20, para lamentar a perda de sua avó Martha Botelho, que morreu aos 92 anos de idade. Ao compartilhar uma série de fotos e vídeo ao lado de sua familiar, a apresentadora usou a legenda para declarar seu amor a ela.

Minha amada vovó Martha! Meu coração ta doendo tanto com sua partida! Quão doce e consoladora é a certeza de que um dia estaremos juntas novamente! Todas as declarações que precisei fazer a senhora, fiz em vida! Tenho muito da senhora em mim, e sempre ouvi atenta os seus conselhos!

E continua:

Conversamos todos os dias dessa vida, graças a Deus! Trocamos confidências, receitas, risos, choros! Sempre juntas! A senhora guardou e recortou todos os jornais e revistas em que eu saí. Me assistiu em todos os programas e novelas! Me viu cantar e vibrou comigo cada conquista! Obrigada vó por tudo! Por tanto! Por ser tão dedicada, batalhadora, amorosa e forte! Que meu avô e meu irmão recebam a senhora de braços abertos! Aqui ficará a saudade misturada com a alegria de ter sido sua neta nessa vida! Te amo eternamente! Esteja com Deus!

Martha era mãe de Alonso Botelho, pai de Mariana. Forças para a família!