Ao 'Globo', Campos Neto diz que Copom não quis antecipar o que ocorrerá à frente

Em meio ao debate crescente no mercado sobre elevação da taxa Selic, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse em entrevista à jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, que o Comitê de Política Monetária (Copom) não quis antecipar o que acontecerá na próxima reunião (dar "guidance"). Contudo, lembrou que a situação internacional melhorou muito nas últimas semanas e alerta que o mercado está falando em alta de juros, mas os economistas não. O presidente do BC disse ainda que esteve muito perto de intervir no câmbio.