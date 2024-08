Da vila de Ramalho ao Rodoanel

São Bernardo, com o apêndice ‘do Campo’, adotado em 1944 para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1945 – quando reconquistou sua autonomia, separando-se de Santo André – celebra mais um aniversário oficial.

Teria várias outras datas para esta celebração. Falou mais alto o lado religioso, optando-se pelo 20 de agosto, que o calendário litúrgico reserva ao santo Bernardo de Claraval, padroeiro da cidade.

O santo francês foi introduzido na história local pelos monges beneditinos, que dão o nome São Bernardo à sua fazenda na Borda do Campo – como deram ao mosteiro paulistano o nome de São Bento e à fazenda de sua propriedade no Tijucussu – ou Tijucuçu –, hoje São Caetano ‘do Sul’. As fazendas São Bernardo e São Caetano receberam esses nomes em meados do século 18.

SALTOS HISTÓRICOS

Ao longo da história brasileira, o aniversariante município de São Bernardo tem registros importantes século a século, desde o descobrimento oficial do Brasil, a saber...

SÉCULO 16

Formação, oficialização e extinção da Vila de Santo André da Borda do Campo. É a vila famosa de João Ramalho, cacique Tibiriçá, índia Bartira, a primeira vila formada no planalto. Um povoado que teve por testemunhas nomes como os de Anchieta, Mem de Sá, Nóbrega, Leonardo Nunes e Martim Afonso. Tão importante e perdurou entre 1550 e 1560, apenas, e hoje forma em todas as resenhas e em todos os livros didáticos de história do Brasil.

Claro, do ponto de vista de continuidade histórica, nada tem a ver com os atuais municípios de Santo André e São Bernardo ‘do Campo’, que comemoram, erradamente, a data de seus aniversários reportando-se à mesma vila quinhentista. Mas quanta riqueza encerra esta vila perdida no planalto de Piratininga.

Sua data referencial é o 8 de abril de 1553. Neste dia era levantado o pelourinho na povoação que João Ramalho fundou. Oficializava-se o primeiro povoado brasileiro longe da costa.

A vila de João Ramalho deixará como marca maior o nome ‘Borda do Campo’, expressão genérica que identificará significativa parte da região por longo período, algumas áreas até o século 19.