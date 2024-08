Região terá 22 representantes na Olimpíada Brasileira de Matemática

O Grande ABC será representado por 22 estudantes na OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática), competição que ocorre em outubro. Os alunos da rede estadual foram medalhistas de ouro na última etapa da Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais) e com isso garantiram vagas na disputa. São Paulo possui 225 jovens classificados para a etapa nacional.

No total, 16,5 mil estudantes do Estado (1.033 da região) participaram da prova classificatória, realizada no dia 7. Além dos medalhistas de ouro, 32 participantes do Grande ABC receberam a medalha de prata, e outros 92, a de bronze. Com seis cada, São Bernardo e Diadema foram as cidades com mais vencedores na terceira fase da etapa estadual. O município são-bernardense também se destaca pelo número total de medalhas, com 39.

Em relação às etapas de ensino, o nível dois (8° e 9° anos), possui a maior quantidade de vencedores, com 13 medalhas de ouro, enquanto o nível um (6° e 7° anos) conquistou seis ao todo. Apenas três estudantes do ensino médio da região irão disputar a OBM, sendo dois meninos e uma menina, de São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires.

Para se preparar para a etapa nacional, até outubro, os medalhistas de ouro terão aulas ao vivo com professores de matemática especializados em olimpíadas. A ferramenta de preparação para a OBM será disponibilizada aos estudantes, sem custos à Educação do Estado, às escolas ou aos selecionados, informou a Seduc.

A preparação para a OBM, no formato on-line, será realizada no contraturno das aulas de cada estudante, e poderá ser acessada de qualquer lugar com acesso à internet, inclusive das escolas estaduais.

A mesma ferramenta, mas com acesso a aulas gravadas, será disponibilizada também aos estudantes que foram medalhistas de prata e bronze na terceira etapa da Omasp. A ideia, segundo Roberto Serra Campos Junior, coordenador de olimpíadas na Seduc, é valorizar esses estudantes e oferecer uma base para futuras competições.

HISTÓRICO REGIONAL

A OBM é uma competição para os estudantes dos ensinos, fundamental (a partir do 6º ano), médio e universitário das instituições públicas e privadas de todo o Brasil. A competição é feita no País desde 1979, e segundo a lista de vencedores divulgados no site da olimpíada, alunos do Grande ABC já foram premiados 27 vezes, contabilizando de 1987 a 2023. De 1979 a 1986, os municípios dos ganhadores não foram informados.

Em relação às medalhas, a região acumula durante o período duas de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. Além disso, 13 alunos receberam menções honrosas nesses 36 anos. Santo André é o município com maior número de premiações na competição, com 17 no total. Na sequência aparecem São Caetano, com três, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, com duas cada – nenhum estudante de Rio Grande da Serra foi premiado.

Na 45° edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, realizada no ano passado, dois estudantes de São Bernardo se destacaram na competição. Os alunos, Lorenzo do Prado Oliveira (prata) e Pedro Ferreira Lima (bronze) eram do nível um (6° e 7° anos) e foram os únicos da região a serem premiados na competição.