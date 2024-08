Polenta e vinho. Um peregrino. O orquidófilo. A obra de um engenheiro. Filósofo da bola.

“Batateiro” – como bem sabe o leitor de “Memória” – é o apelido empregado a quem nasceu ou vive há muitos anos em São Bernardo. Uma história ligada ao futebol e à rivalidade com Santo André, cujos moradores eram (ou ainda são) chamados de “ceboleiros”.

Na capa do suplemento do Diário de 30 anos atrás, um “batateiro” querido: Alexandre Batistini.

Título geral do suplemento: “Depois do Frango com Polenta... vem aí a Rota do Vinho”. Sr. Alexandre, do Restaurante Santo Antonio – hoje também saudades – era um dos 200 vinicultores artesanais na cidade, perpetuado no livro sobre os bairros que “Memória” escreveu.

MAIS BATATEIROS

Pedro Rocco e o hábito de fabricar vinho em casa herdado do pai.

Luiz João Marotti, o peregrino das procissões da Boa Viagem.

Sumio Nakashima, produtor de orquídeas com a mulher Moriko.

Hiroo Matsumoto, engenheiro formado pela FEI e designer em acrílico.

José Rossi, o filósofo do esporte, com seis livros então publicados e um clássico: “Bola nos pés, livro nas mãos”.

Marco Antonio Pinto, subprefeito do Riacho Grande, com um projeto chamado Centro de Orientação e Pesquisa da Pesca.

NA ÁREA PÚBLICA

Prefeito Walter Demarchi escrevia: “Eu tenho a certeza de estar cumprindo boa parte do programa de governo”.

Paulo Sérgio Guidetti, secretário municipal de Planejamento, anunciava um novo polo industrial, no bairro Demarchi, em área de 900 mil metros quadrados.

E assim caminhava a cidade...

Crédito da foto 1 – Luciano Vicioni/Banco de Dados

Crédito da ilustração 2 – Fernandes/Banco de Dados

FILHOS DA ROTA. Batistini, do vinho de Alexandre Batistini; Demarchi, do prefeito Walter Demarchi: astros no Diário do Grande ABC em 20 de agosto de 1994

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 20 de agosto de 1994 – Edição 8784

MANCHETE – Ricúpero ameaça com importação.

Ministro da Fazenda prometia reduzir tarifas alfandegárias dos setores cujas empresas repassarem aumentos salariais para os preços.

CULTURA & LAZER – Dois escritores ligados ao Grande ABC recebem hoje (20-8-1994) o Prêmio Literário Jabuti: Isaias Pessotti e Darlene Dalto.

Pessotti premiado na categoria romance, com o livro “Aqueles cães malditos de Arquelau”.

Darlene, ex-Diário, pelo processo de criação em duas categorias: capa (idealizada por Ivaldo Granato) e produção cultural (a cargo de Célia Eid).

EM 20 DE AGOSTO DE...

1934 - J. Hilmann, superintendente da empresa São Paulo Railway Comp., expedia circular oficializando a mudança do nome da estação São Bernardo para Santo André.

1979 – Show artístico no Paço de São Bernardo trazia Jair Rodrigues, Grupo Paiol e Waldirene.

V Concurso de Contos do Depec (Departamento de Educação e Cultura de São Caetano) premiava Walter Thomé Junior com o trabalho “Verão na cidade”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, além de São Bernardo, celebram aniversários Tambaú (1898) e Rincão (1948).

No Estado de Alagoas, Barra de Santo Antônio, Palmeira dos Índios e União dos Palmares

No Paraná, Assis Chateaubriand e Santo Antônio da Platina.

E mais: Catalão (GO), Ibiquera (BA), Lavras da Mangabeira (CE), Muricilândia (TO) e Sapucaia do Sul (RS).

HOJE

Dia do Maçom.

São Bernardo de Claraval

20 de agosto

Padroeiro da nossa cidade de São Bernardo. Francês (1090-1153). Doutor da Igreja.

Estampa publicada em 20 de agosto de 1933 em jornal da região. Notícia recortada por Raul Christol, correspondente de “A Gazeta” em São Bernardo.

Divulgação: Vicente e Elexina D’Angelo