Obituário - 20 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Ana Patucci de Medeiros Lima, 94. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joselita Pereira Bastos, 94. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda Cardoso Laine Severino, 92. Natural de Cubatão (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judice dos Santos Nascimento, 86. Natural do Rio das Contas (Bahia). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leazir Pinto do Amaral, 85. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carmem Pessoa Correia, 85. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Maria de Jesus Carvalho, 85. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sirço Jacinto dos Santos, 77. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anizia Maria dos Santos, 72. Natural de Três Fronteiras (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Medina Castellaro, 72. Natural de Galia (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Evaristo da Silva, 72. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Tognoli, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ribeiro de Moras, 68. Natural de Demerval Lobão (Piauí). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo José Leite, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Belmira Helena Rosa Guirado, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Wilma Hidalgo Bernardochi, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

José Batista dos Santos, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Edmar de Oliveira, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Curucutu, Distrito de Riacho Grande. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Enid Nogueira Guimarães, 89. Natura de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Centro de São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Raimunda Pereira de Oliveira, 92. Natural de Independência (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Ovídio Inácio de Farias, 90. Natural de São João do Cariri (PB). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Geni de Oliveira Pereira, 88. Natural da Galileia (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Celsulino José da Silva, 83. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Moazir Dias da Silva, 78. Residia na Cidade Domitila, em São Paulo. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleuza Maria dos Reis, 71. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Eunice do Carmo Viana, 69. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivan Soares da Silva, 68. Natural de Carrapateira (Paraíba). Residia na Vila Guarani, Zona Sul de São Paulo. Dia 14, em São Paulo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Almeida dos Santos Dinato, 68. Natural de Utinga (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato José Pinheiro, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Machado Sousa, 57. Natural de União (Piauí). Residia na Vila Nova Conquista. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauro Neves Ezequiel, 56. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Lucicleide de Jesus Joaquim, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Aparecida Bicudo Castro, 84. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Professora. Dia 15, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.