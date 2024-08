No ar em No Rancho Fundo, Mariana Lima lamenta morte da mãe: Era minha melhor amiga

Esta segunda-feira, dia 19, nasceu mais triste para Mariana Lima. No ar em No Rancho Fundo, a atriz lamentou a morte de sua mãe, usando as redes sociais para contar que a relação entre as duas era incrível e que passou os últimos dias com ela.

A intérprete de Tia Salete usou o Instagram para falar sobre a mãe:

Minha mãe, minha vida meu tudo se foi para o outro mundo que nós aqui não conhecemos. Talvez os indígenas, pelo pouco que li, conheçam, atravessem de lá para cá. Fiquei respirando com ela ate o último suspiro. Falei em seus ouvidos, contei da minha vida e algo dizia que ela estava ouvindo. Estou triste demais por que minha mãe era minha melhor amiga. Me ensinou tudo. E continuara sendo. Vai com Deus minha mãe, estou com você em mim.

Boas energias para a Mariana e sua família!