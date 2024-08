Princípio da longitudinalidade

Começo o nosso segundo encontro pedindo que você, caro leitor, se imagine procurando um serviço de saúde porque está se sentindo doente ou porque precisa de algum aconselhamento em saúde. É comum que nestes momentos você se sinta fragilizado. Encontrar alguém que te entenda e que te dê o suporte que você deseja fará muita diferença. Esta diferença certamente será potencializada se a pessoa que te atende tiver um rosto conhecido. Ter uma fonte regular de cuidados médicos, de um médico que te conhece, tem um efeito poderoso sobre sua disposição em seguir o tratamento pactuado ou procurar cuidados emergenciais para sintomas graves. Isso por si só parece ser um contribuinte significativo para melhorar a satisfação dos usuários do sistema e reduzir as taxas de adoecimento e de mortalidade.

As pessoas adoecem de forma diferente. A mesma doença provoca sinais e sintomas distintos quando pessoas diferentes entram em contato com ela. O sofrimento nunca é igual pois é resultado da interação com diversos outros fatores como o desenvolvimento pessoal, a fase do ciclo de vida e o suporte familiar.

Sendo assim, fica mais fácil entender porque temos melhores desfechos quando a pessoa é acompanhada ao longo do tempo pelo mesmo profissional de saúde. Nós, Médicos de Família e Comunidade cuidamos das pessoas que estão sob nossa responsabilidade ao longo do tempo e nos tornamos um recurso daquela comunidade, conhecendo a fundo estes fatores que interferem no adoecimento.

O nome que damos na medicina de família e comunidade a esse encontro repetido ao longo do tempo é longitudinalidade. Este é um dos princípios que nos é muito caro e guia nosso fazer. Como especialistas da integralidade temos a expertise de conhecer a fundo problemas de saúde mais comuns naquela comunidade onde trabalhamos.

Trata-se de uma questão complexa, porque a longitudinalidade depende também da organização do sistema de saúde. É fundamental que os gestores do sistema de saúde entendam que ter o mesmo profissional atuando por muito tempo em uma comunidade traz melhor desfecho. Mas é claro que isto depende das condições de trabalho que aquele profissional recebe para estar ali naquele local.

Como paciente, o que você pode fazer? Pode participar das instâncias colegiados do SUS que são os conselhos municipais de Saúde e cobrar dos gestores que tipo de ação está sendo feita para garantir longitudinalidade no sistema. Nunca é demais reforçar que o SUS é uma construção coletiva e que depende de esforço de todos para se aprimorar. É fundamental que cada pessoa ajude a criar a cultura de defesa de algo tão caro para nossa coletividade.

Até a próxima.