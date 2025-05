Signos: veja horóscopo deste sábado (3) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 3 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A Lua começa a brilhar em seu signo, destacando suas qualidades, seus encantos e competências. Vai dar bom no trabalho e as melhores vibes vão comandar as relações em geral. Também há sinal de grandes surpresas na paixão e você tem tudo para arrasar com seu carisma.

COR: PRETO

PALPITES: 26, 44, 42

A Lua começa a circular no signo anterior ao seu.Mesmo agindo em um setor que costuma sinalizar bagaças, hoje ela vai trocar boas vibes com os astros e promete um sabadão propício para você cuidar da saúde. Interesses cotidianos e trabalho podem concentrar as atenções. O clima deve ficar mais envolvente à noite e pode pintar uma química poderosa com alguém que menos espera.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: 20, 47, 52

As amizades vão ocupar papel central em sua agenda e os programas que combinar têm tudo para agradar. Festas, divertimentos e rolês com a galera devem proporcionar grandes alegrias, sem contar que podem reservar surpresas incríveis para o seu coração, ainda mais se está na solteirice.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: 59, 50, 05

O primeiro sábado do mês está repleto de energia boa e se você for atrás das suas ambições, vai mandar muito bem. Interesses ligados à carreira vão receber incentivo extra. Seja mais paciente e deixe tudo fluir no tempo certo – o que tiver que ser, vai rolar. No lado amoroso, atração por alguém que você já conhece tende a crescer.

COR: CINZA

PALPITES: 42, 17, 06