Políticos do Grande ABC enaltecem talento e legado de Silvio Santos

A morte do apresentador e empresário Silvio Santos, na manhã de ontem, em São Paulo, teve grande repercussão no ambiente político do Grande ABC. As principais autoridades da região, entre prefeitos e deputados estaduais e federais, manifestaram solidariedade à família.

Em seu perfil no Instagram, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a trajetória do comunicador. “Foi muito mais que um apresentador, foi um símbolo de carisma, inovação e conexão com o público, transformando a TV brasileira”.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) também repercutiu a morte de Silvio Santos nas redes sociais. “Com sua voz única e sorriso cativante, ele se tornou parte da vida de tantas famílias, como um amigo querido por todos”.

Para o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), o comunicador “deixa um legado histórico na cultura, no entretenimento e nas lembranças da família brasileira”.

Já o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), disse em suas redes sociais que “a televisão brasileira tem a marca do antes e depois que esse empresário (Silvio) pisou nos palcos”.

Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão Pires, definiu Silvio como um “ícone da televisão nacional, que revolucionou a forma de fazer comunicação e entretenimento”.

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), declarou que a trajetória de Silvio Santos “não só revolucionou os meios de comunicação, como marcou a vida de milhões de brasileiros. Que seu legado de alegria e inovação continue a inspirar as futuras gerações”.

Deputados estaduais com domicílio eleitoral no Grande ABC também manifestaram suas condolências. “Cresci assistindo o Silvio nos seus programas de entretenimento”, disse Ana Carolina Serra (Cidadania).

“Seu legado continuará vivo em nossos corações”, publicou Atila Jacomussi (União Brasil). “Seu lugar especial nos nossos corações ficará eterno na gratidão por tudo que ele nos ensinou com seu carisma e amor”, comentou Carla Morando (PSDB). “Mais do que um apresentador, ele nos fez acreditar no poder do entretenimento”, disse Luiz Fernando Teixeira (PT). “Silvio Santos marcou gerações com seu carisma, sua alegria e sua contribuição inestimável à televisão brasileira”, falou Thiago Auricchio (PL). “Um ícone da televisão brasileira e um dos maiores comunicadores de todos os tempos”, declarou Teonilio Barba (PT).

Na esfera federal, os três deputados que representam o Grande ABC no Congresso Nacional também se manifestaram sobre a morte do apresentador e empresário. “Trouxe alegria e entretenimento a milhões de lares. Seu legado será eternamente lembrado”, publicou Alex Manente (Cidadania). “Seu jeito único de alegrar ficará gravado em nossos corações”, comentou Fernando Marangoni (União Brasil). “Um dos maiores comunicadores do País, animou as tardes das famílias brasileiras por muitos anos e deixa um legado de muito trablalho e carisma”, disse Vicentinho (PT).