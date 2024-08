Bebe Rexha sofre ameaças no aeroporto da Alemanha e cai no choro

Baita susto! Bebe Rexha assustou os fãs aos aparecer desesperada nas redes sociais. Isso porque a cantora sofreu supostas ameaças no aeroporto de Munique, na Alemanha.

O episódio teria acontecido após Rexha falar albanês ao tentar pegar o voo da companhia aérea Lufthansa.

- Fui ameaçada porque pensei que o agente de segurança era albanês. Falei com ele em albanês perguntando onde conseguir minha passagem e agora ele está me banindo do voo. [...] Acredito que isso seja um crime de ódio porque sou albanesa. Ele não me deixou usar seu nome. Ele continuou a abusar mentalmente de mim para me fazer sentir que ele era mais poderoso do que realmente era. Nenhuma das mulheres da Lufthansa interveio ou disse algo. Ele não me deu seu nome. Mas acabei de descobrir que ele trabalha para a ATSG, uma empresa de serviços de controle de documentos contratada pela Lufthansa, disse nos Stories.

Eita!