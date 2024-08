Priscilla Presley emociona fãs ao homenagear Elvis Presley: São 47 anos e nenhum dia passou sem que eu não pensasse em você

A morte de Elvis Presley ainda é um assunto delicado para a família do astro, assim como para os fãs. O Rei do Rock morreu há 47 anos, em 16 de agosto de 1977, em Graceland, nos Estados Unidos. Para homenageá-lo, a antiga esposa, Priscilla Presley, usou as redes sociais, tocando o coração dos seguidores, que, por sua vez, afirmaram que ela foi a mulher que o cantor mais amou.

Priscilla publicou um vídeo em preto e branco com fotos do amado. Para a trilha sonora, adicionou a música Always On My Mind.

São 47 anos e nenhum dia passou sem que eu não pensasse em você, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores dispararam:

Você foi a mulher que ele mais amou, Cilla. Te enviando muito amor hoje.

Priscilla, isso me leva às lágrimas. Essa publicação é tão linda, e com essa música que todos sabemos: é Elvis cantando para você. De partir o coração.