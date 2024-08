Lula recebe 35 representantes do MST neste sábado em Brasília

Cobrado por mais diálogo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã deste sábado,17, pelo menos 35 representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Granja do Torto, uma das residências da Presidência da República, em Brasília.

Não há informações oficiais sobre o encontro, que nem constava da agenda, mas o Broadcast apurou que o ativista João Pedro Stédile está no local. A imprensa, que aguarda do lado de fora da propriedade, também observou a chegada de dois carros de Ministérios: Desenvolvimento Agrário (Paulo Teixeira) e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Wellington Dias). A expectativa é de que o encontro perdure até pelo menos o meio da tarde deste sábado.

De acordo com fontes, serão debatidos vários assuntos do interesse do MST, incluindo recuperação de áreas de assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul, após a tragédia no Estado em maio.