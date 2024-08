Luiz Fernando quer ter Lula mais duas vezes na campanha

O deputado estadual e candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, espera contar ao menos mais duas vezes com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em atividades de sua campanha até o primeiro turno das eleições municipais. Principal garoto-propaganda petista, o chefe do Palácio do Planalto esteve na cidade no dia 20 de julho, quando prestigiou a convenção do PT e de mais oito partidos (PSB, PDT, PV, Psol, DC, Mobiliza, PCdoB e Rede) que homologou o parlamentar na disputa pelo Paço são-bernardense.

“Lula estará conosco durante a campanha. Estamos organizando junto à agenda do presidente a data de nosso comício e pensando no local. Uma saída é que ocorra na Robert Kennedy (no bairro Assunção), que é uma avenida larga e permitiria a realização do evento sem atrapalhar muito o trânsito”, disse Luiz Fernando, durante entrevista coletiva concedida nesta sexta por ocasião do início da campanha eleitoral.

O prefeiturável espera também contar com a presença de Lula na véspera do primeiro turno, em caminhada na Rua Marechal Deodoro que, tradicionalmente, encerra as campanhas petistas na cidade. “Vamos lutar por isso, até porque o Lula terá de vir para votar. Sou um privilegiado porque, de todos os candidatos petistas no Brasil, eu é que vou receber o voto do presidente”, disse.

AMBIGUIDADE

Luiz Fernando disse que a cidade vive atualmente a “ambiguidade” de ter um prefeito – Orlando Morando (PSDB), tio da candidata governista Flávia Morando (União Brasil) – que “dissemina nas redes sociais que a cidade é maravilhosa, enganando muitos são-bernardenses”, e, ao mesmo tempo, ter uma “crise econômica”, com “desindustrialização, fechamento de comércios e restaurantes”.

Candidato a vice-prefeito pela coligação, William Dib (PSB) ressaltou que, embora posem como candidatos de oposição, o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) integram o mesmo grupo político de Flávia e Orlando Morando. Prova disso é que, segundo o socialista, vereadores ligados aos dois prefeituráveis votaram com o governo tanto para barrar a abertura do processo de impeachment contra Morando como para aprovar o projeto que autorizava a prefeitura a vender quatro áreas públicas municipais – na verdade, os cinco parlamentares do PL, que dão apoio a Alex, se abstiveram de votar no impeachment.