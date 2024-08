Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante apresentam novos programas na Record

A grade dos domingos, na televisão aberta e acessível a todos, até pela grande presença de público em casa, sempre recebe uma atenção especial. É nesse dia que conteúdos, tanto do Entretenimento quanto do Jornalismo são veiculados de maneira especial com o objetivo de conquistar o telespectador. Daí os conhecidos e importantes duelos travados ao longo dos anos pelas principais emissoras convencionais - casos de Globo, Record e SBT. Dito isso, Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante entram em campo hoje no comando de novas atrações. A jornalista, que surpreendeu a mídia ao aceitar o desafio de integrar o elenco de “A Fazenda” e, foi além, ao comandar seu próprio reality show – “A Grande Conquista”, estará agora à frente do “Domingo Record”, a partir das 12h30, apoiada pelo Jornalismo da casa.

Detalhe: programa ao vivo, a exemplo do “Domingo Legal” de Celso Portiolli no SBT. Uma disputa que promete!

“O palco é o lugar onde quero estar”, diz Rachel, que vê nos 24 anos de experiência dedicados ao jornalismo como uma vantagem no momento de entrevistas. “Me coloco como entrevistadora, mas, também como entrevistada, busco o mais humano em mim”, explica.

Já, a partir das 14h, espaço para Tom Cavalcante no game show “Acerte ou Caia!”. Receita de humor, participação de famosos e uma competição que pode render um prêmio de até R$ 300 mil ao vencedor. Serão 176 competidores que participarão de 16 episódios. Tom possui um estilo próprio e muita bagagem no vídeo. Porém, admite, sempre dá para tirar “um proveito” do trabalho de grandes nomes da TV, como Silvio Santos, Fausto Silva, entre outros. Essa movimentação acaba sendo muito positiva para o mercado como um todo.

TV Tudo

Na sequência

A programação Super Domingo, da Record, também promete surpresas para o apresentador Rodrigo Faro, a partir das 16h.

Ele entra em cena com a nova temporada do “Sua Festa é Nossa”, além de outros quadros inéditos no “Hora do Faro.

Dona Beja

A produtora Floresta continua trabalhando na pós-produção da novela “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera.

Uma estreia que deverá acontecer em 2025 ou 2026.

“Beleza Fatal”, como se sabe, recebeu prioridade e entrará no ar em janeiro.

Escalas

A apresentadora Gabriela Di França, da Rede TV!, está de férias até o dia 24, e, durante esse período, Stella Freitas fica à frente do “Leitura Dinâmica”.

O âncora do “Rede TV News”, Augusto Xavier, também está em recesso até a mesma data, com Willian Kury assumindo a sua função temporariamente.

Expectativa

O Disney+ vive a expectativa para estreia da série “Vidas Bandidas” no próximo dia 21.

Afinal, a protagonista é ninguém menos que Juliana Paes.

Festival

Contagem regressiva para a 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024.

No total, serão exibidas 66 obras, de 15 países, de 5 a 11 de setembro. As exibições dos filmes acontecerão no CineShow Beiramar Shopping.

Cinquenta vezes

Além das redes sociais, acredita que esse depoimento do casal Nicolas Prattes e Sabrina Sato, sobre assuntos de quatro paredes, se tornou um dos mais comentados entre o pessoal das novelas da Globo?

Teve gente, na base da brincadeira, que até relacionou o episódio à fama de um conhecido cantor, o Naldo Benny. Vai saber!

Concluído

Nicole Orsini e Cléo Faria, que interpretam respectivamente Berenice e Brisa, de “Detetives do Prédio Azul”, finalizaram no Rio de Janeiro os trabalhos do quarto longa da franquia, "D.P.A. 4 - O Filme".

Depois de se despedir da personagem na série, Nicole participa da produção junto com Cléo, que estreia nas telonas com a sua curiosa e bagunceira feiticeira.

Franquia

“D.P.A. 4” tem direção de Mauro Lima e é baseado no sucesso do Canal Gloob, criado e escrito por Flávia Lins e Silva, que também assina o roteiro junto com João Costa Van Hombeeck e Teresa Cris Tavares.

Estreia marcada para 2025.

Documentário

Já em fase de captação, “Ecos” é o novo trabalho da Hdaniel Studio, documentário que irá explorar a conexão entre música e esporte, retratando a experiência sensorial de atletas que – por meio de batidas e melodias – são impulsionados a alcançar feitos extraordinários.

“Ecos” também mergulha na ciência por trás dessa conexão.

Qualidade

As primeiras cenas da série “Estranho Amor” chamam atenção pela qualidade e trabalho de interpretação.

Adriano Garib, Juliana Knust, Juliana Silveira e Jackson Antunes se destacam. Capricho também na trilha sonora. Estreia prevista para este semestre.

Bate-Rebate

· A próxima temporada inédita de “Arcanjo Renegado” deve estrear entre outubro e novembro no Globoplay, segundo os realizadores...

· ... Portanto, sem a “concorrência” de “Renascer”, que já estará encerrada...

· ... Marcello Melo Júnior é o protagonista de “Arcanjo Renegado”.

· A edição de “A Fazenda 16” já movimenta os bastidores da Record...

· ... Como sempre, a expectativa sobre os nomes do elenco...

· ... E que sempre movimenta as redes sociais...

· ... Como a estreia está confirmada para 17 de setembro, natural imaginar que o diretor Rodrigo Carelli já tenha nomes bem avançados para o elenco.

· Nesta segunda-feira, 19, o Grupo Chaverim participará do evento Caminhos do Bem, um leilão virtual e presencial de pares de tênis customizados por 39 personalidades, entre as quais Ana Maria Braga, Angélica, Mateus Solano e Xuxa...

· ... A renda será revertida para entidades e projetos sociais participantes do evento, como no caso do Chaverim, que teve seu tênis customizado pelo arquiteto Marcio Kogan...

· ... A organização do evento é do Fundo Comunitário do Estado de São Paulo.

· Dia 25, a partir das 9h30, a Band transmite o GP da Holanda.

C’est fini

A série “Metamorfose Ambulante”, sobre a trajetória de Raul Seixas, está inteiramente filmada e apenas aguardando definições para lançamento no Globoplay.

Ravel Andrade vive o protagonista, enquanto Johnnas Oliva interpreta Roberto Menescal.

João Pedro Zappa também está no elenco. Ao que tudo indica, estreia em 2025. A produção é da O2 Filmes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!