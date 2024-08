Sam Smith e IZA confirmam parceria para regravação de grande hit

Veio aí parceria internacional Brasil e Inglaterra! O cantor Sam Smith confirmou IZA como parceira na regravação de um de seus hits, Lay Me Down.

Essa colaboração entre os cantores faz parte da comemoração de 10 anos do primeiro álbum de Sam, o In The Lonely Hour. A informação saiu em um site especial para o álbum, o Sam Smith - In The Lonely Hour, que permite os fãs preencherem as experiências favoritas que já tiveram com as músicas do cantor.

Na parte do Brasil de memórias, várias pessoas deixaram seus registros e a mais brilhante é a de IZA confirmando que foi convidada para cantar a nova versão da música.

Sam Smith fez parte da minha jornada musical mais do que eles imaginam! No início da minha carreira, eu sempre adorava fazer covers das músicas dele. O momento decisivo foi durante o show dele no Rock in Rio, quando cantou Lay Me Down, iniciou sua declaração.

Eu chorei, sentindo um forte chamado para me dedicar à música, logo após ter deixado meu emprego para focar no meu canal do YouTube. Na edição seguinte do festival, eu estava lá, me apresentando pela primeira vez, um momento inesquecível que tornou este convite ainda mais especial, concluiu a cantora.

Lady Gaga e Bruno Mars

Os dois maiores popstar da atualidade, Bruno Mars e Lady Gaga lançaram a parceria Die With a Smile na última quinta-feira, dia 15. A música é mais romântica e já ganhou um clipe super produzido, eles entregam tudo mesmo!

Jorge e Matheus e Henrique e Juliano

Mais uma parceria, e uma das mais aguardada pelos fãs, entre duas das mais famosas duplas sertanejas, Jorge e Matheus com Henrique e Juliano.

A música Xonei foi lançada na última quinta-feira, dia 15, e o clipe nesta sexta-feira, dia 16, com os quatro cantores reunidos. Nessa os fãs realmente venceram.

Anitta e HITMAKER

Com uma mistura de brega, funk e pop, a união entre Anitta e HITMAKER foi um estouro com o hit Saudade, lançada na última quinta-feira, dia 15. A música fala sobre a saudade de um casal que não está mais junto, apesar do tema não muito alegre, a batida promete fazer todos se animarem.