Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (10) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 10 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, você está rodeado de ótimas energias financeiras! Explore novas maneiras de aumentar suas reservas, negocie um bônus ou conquiste uma promoção. Mantenha seus ganhos em segredo. À noite, prepare-se para um clima leve e surpresas no amor com a mudança da Lua para Libra.

Cor: Azul-Turquesa.

Hoje, foque mais em seus pontos positivos no trabalho e aproveite a colaboração dos colegas. Mas atenção, a noite traz seu lado mais possessivo! No romance, não hesite em dar o primeiro passo. Se já está comprometido, valorize o companheirismo.

Cor: Cinza.

Existem dias de reflexão e hoje é um deles! Aproveite para finalizar tarefas e não esqueça de confiar no seu sexto sentido. À noite, as energias mudam e fica mais fácil interagir. Tem alguém especial em vista? Os assuntos de amor terão good vibes a noite toda!

Cor: Azul.

Desfrute dos laços protegidos e boas interações hoje, inclusive no trabalho. Trocar ideias ou iniciar parcerias pode impulsionar seu sucesso. Você pode preferir por momentos mais introspectivos. No amor? Sua conexão com o parceiro é forte e a conexão é seu ponto alto do dia!

Cor: Salmão.