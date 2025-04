Veja horóscopo desta quinta-feira (10) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 10 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hora de colher o fruto do seu trabalho duro, Sagita! Mostre sua responsabilidade e brilhe faça mudanças ousadas - na aparência, no lar, nos planos futuros. À noite, permita que sua natureza sonhadora floresça com os amigos sob a Lua em Libra. Amor e sintonia te esperam!

Cor: verde.

Esta quinta conta com vibes positivas e o desejo de aprender mais, e você pode explorar isso no trabalho. A paquera e o romance saem ganhando hoje, especialmente se adiantar os contatos e mostrar seu lado bem–humorado.

Cor: Lilás.

Hoje é dia de inovação no trabalho! Use sua intuição para focar na positividade e encerrar tarefas. Esteja atenta a uma oportunidade de negócio à tarde, mas lembre-se: confirme os detalhes! À noite, seu charme será irresistível, mas graças a Lua em Libra, é sua descontração que fará a diferença nos relacionamentos.

Cor: Amarelo.

Hoje é o seu dia para brilhar no relacionamento e no trabalho! Una forças com colegas de propósitos semelhantes, encare a concorrência de cabeça erguida e pode até virar o jogo. Afeto está no auge, com chances para um romance mais sério. À noite, prepare-se para se sentir ainda mais sensual com a Lua em Libra.

Cor: Verde.