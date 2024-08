Obituário - 16 de agosto de 2024

Luiz Ernesto Machado Kawall

(São Paulo, 11-6-1927 – 12-8-2024)

O jornalista Luiz Ernesto Kawall mantinha em sua residência um acervo contendo mais de 1.500 vozes obtidas através de depoimentos gravados em todos os tipos de mídia.

À sua coleção deu o nome de Vídeo Vozoteca LEK, ou seja, as iniciais de seu nome.

Como repórter, deu um furo de reportagem ao entrevistar com exclusividade o então presidente dos Estados Unidos, Dwigh Eisenhower, que visitou Brasília logo após sua inauguração, em 1960.

Formado na primeira turma de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, conheceu Carlos Lacerda no dia de sua formatura. Este, ao se tornar governador, fez insistentes convites para que Kawall trabalhasse com ele.

Na atividade de assessor participou da montagem do acervo do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e em São Paulo, com o apoio do governador Abreu Sodré, colaborou na fundação do MIS na capital paulista.

A partir desses trabalhos surgiu nele a inspiração para criar sua vozoteca à qual manteve em funcionamento durante décadas.

Ao tornar-se idoso em idade avançada, mas ainda lúcido, decidiu doar a coleção de gravações ao Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo – USP.

Luiz Ernesto Kawall nos deixa aos 97 anos. Ele empresta seu nome ao Doc-LEK – Núcleo de Documentação Luiz Ernesto Kawall, no município de Ubatuba – SP.

Texto: Geraldo Nunes, amigo de Kawall, a quem entrevistou no programa São Paulo de Todos os Tempos, da antiga Rádio Eldorado AM.

SANTO ANDRÉ

Lia Gomes de Moura, 96. Natural de Araripe (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuça.

Nelson Calzolari, 96. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dalva Nice Meireles, 90. Natural de Taiobeiras (MG). Residia no Centro de Taiobeiras. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de Taiobeiras (Bonfim).

Antonio Martins, 89. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dolores dos Santos, 86. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gumercindo José de Santana, 78. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Afonso Cabral, 78. Natural de Piraju (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Maria José de Almeida, 76. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Golfeti, 68. Natural de Serrana (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Protético. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Picanço, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela Dutra da Silva Padovan, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Coordenadora comercial. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Souza Soares da Cruz, 29. Natural de São Vicente (SP). Residia no Jardim Irmã Dolores, em São Vicente. Promotor de vendas. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de São Vicente.

SÃO CAETANO

Sebastiana Gabriel Francisco, 91. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério em São João da Boa Vista (SP).

Jary Camargo Neto, 48. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Antonio Ribeiro de Carvalho, 96. Residia em Guarapiranga, São Paulo. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Gabriela Sousa de Araújo, 40. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

José Roberto Canuto, 29. Natural de Itupeva (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Osvaldo Borges de Melo, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Marina de Castro Silva, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Duílio Chemello, 94. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.

José Francisco da Silva, 82. Natural de Paulo Jacinto (Alagoas). Residia no Jardim Lago, em Suzano (SP). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Cecília Eiko Yamashita, 80. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Maria Helena de Souza Ferre, 80. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Marlene Ferreira de Godoi, 78. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Raimundo Antonio de Almeida, 77. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Rogério Mantelato, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Alexandre Matias dos Santos, 44. Natural de Mauá. Residia no Jardim Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Sergio do Carmo Rodrigues, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.