Campos Neto: parece que o mercado vai revisar a projeção de PIB de 2024 para cima de 2,5%

Economistas do mercado financeiro provavelmente vão aumentar as suas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2024 para mais do que 2,5% após a surpresa com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado nesta sexta-feira, 16, afirmou o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

"Em termos de atividade econômica, tivemos um número muito recente, continua nos surpreendendo par cima", ele disse, em um evento organizado pelo banco britânico Barclays, em São Paulo. "As pessoas vão revisar o crescimento do Brasil para mais do que 2,5%, parece certo agora, com o número que tivemos."

O IBC-Br cresceu 1,37% em junho, na comparação com maio, colado ao teto das expectativas do mercado coletadas pelo Projeções Broadcast, de 1,40%. A estimativa intermediária apontava para expansão bem menor, de 0,50%.