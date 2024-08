Santo André é cidade da região que mais cresce em ranking de ensino

Santo André foi a cidade da região que mais avançou nos rankings estadual e nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), segundo levantamento feito pela associação Parceiros da Educação. A entidade comparou os dados municipais de 2019 e 2023, que foram divulgados nesta quinta pelo MEC (Ministério da Educação), baseada no recorte de proficiência. O município saltou 173 posições na classificação paulista, da 438ª para 265ª, e 315 na nacional, da 1.526ª colocação para a 1.211ª.

A ascensão acentuada nas duas esferas está diretamente relacionada à média 6,5 obtida pela cidade no levantamento nacional para alunos dos anos iniciais da rede municipal, ou seja, ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) – única categoria em que o serviço aparece. O resultado ficou acima da média 6,3 registrada em 2019.

Segundo o Paço andreense, com base no MEC, o comparativo foi realizado entre 2019 e 2023 (anos sem pandemia). O ano de 2021 serviu como dado, mas não para efeito comparativo de organização de políticas públicas.

Além de Santo André, Diadema, que subiu 30 posições, e Ribeirão Pires, com crescimento de nove postos, também tiveram saldo positivo no ranking estadual, enquanto no nacional somente a cidade andreense contabilizou alta. (Veja números e colocações totais na arte acima)

O Ideb foi criado em 2007 e funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Este índice é composto pelas médias de desempenho dos estudantes apuradas no Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no Censo Escolar.

“Ficamos muito felizes com a efetividade dos programas que implementamos na gestão para melhorar a qualidade da nossa educação. E o Ideb vem reconhecendo isso de maneira muito objetiva. Santo André está no caminho certo em uma área tão importante e estruturante, sendo a mãe das políticas públicas: a educação de qualidade”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB). “De uma maneira geral, toda a nossa equipe fez e faz um brilhante trabalho, para a futura geração de andreenses que estamos formando com cada vez mais qualidade”.

A secretária de Educação de Santo André, Erica Ferreira, destaca que, após pandemia, ficou evidente a necessidade de estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de superar as dificuldades apresentadas pelo ensino remoto. Ela cita a importância da ex-secretária de Educação Cleide Bauab Eid Boxichio, que, em 2021, iniciou o planejamento da Pasta, com programas voltados a acolher a comunidade escolar e visando a recomposição da aprendizagem no pós-pandemia. Ela morreu em dezembro de 2022.

REFORÇO

Santo André já preparou um pacote de ações com intenção de melhorar ainda mais as notas da cidade no Ideb nos próximos quatro anos. Este ano, o Paço anunciou o programa Escola Nota 10, que contempla série de iniciativas voltadas à melhoria na qualidade de ensino da rede municipal. No total foram definidas 14 ações a serem desenvolvidas entre 2025 e 2028.

“Desde 2020, a Parceiros da Educação apoia a educação municipal em Santo André, por meio do Programa de Apoio a Redes Municipais. Estamos muito orgulhosos do resultado obtido em Santo André, que além de um indicador, reflete que as crianças na cidade estão aprendendo mais e melhor. Esta conquista é fruto de uma liderança comprometida com a educação e uma equipe muito engajada com os fatores essenciais para transformar a aprendizagem dos estudantes”, comenta Rafael Machiaverni, diretor-geral da Parceiros da Educação sobre o salto do município no Ideb deste ano.

PREFEITURAS

Terceira colocada em avanço no ranking estadual dos anos iniciais e segunda no geral, Ribeirão Pires diz que a nota demonstra os investimentos feitos pela Prefeitura, em conjunto com outras medidas, como a parceria com o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que seguem gerando resultados positivos, principalmente, na alfabetização dos alunos da rede municipal. “O objetivo principal de nossas políticas não é apenas atingir a meta estabelecida, mas ultrapassá-la, prezando sempre por um ensino de qualidade e eficaz”, disse o Paço.

Já Diadema, segunda em avanço estadual na região, informa que o resultado, em comparação com 2021, ficou dentro das expectativas, considerando os desafios impostos pela pandemia. Para os próximos dois anos, o Paço pretende continuar investindo na qualificação e formação dos profissionais da Educação, dois novos CEUs (CEU Promissão com previsão de entrega para os próximos meses e o CEU Fabíola, com projeto já iniciado), ampliação da Educação Integral e cobertura de creche.