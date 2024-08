Eduardo Bolsonaro critica Nunes por apoio a Joice Hasselmann

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi criticado por Eduardo Bolsonaro (PL). O deputado não gostou do apoio de Nunes à candidatura de Joice Hasselmann (Podemos) à Câmara Municipal da capital paulista. O parlamentar acusou o prefeito de falhar nos acenos à direita, de não estabelecer diálogos sobre estratégias de campanha e, agora, de apoiar a "maior traidora do bolsonarismo".

"É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo. Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal (PRTB) tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores", declarou Eduardo Bolsonaro.

Nunes foi visto em um vídeo publicado na terça-feira, 13, no qual chamava Hasselmann de "nossa candidata a vereadora".

Além de Eduardo Bolsonaro, seguidores também criticaram o apoio nos comentários e marcaram o perfil do deputado.

Na publicação, Joice Hasselmann convoca os eleitores a se unirem contra Guilherme Boulos (PSOL), principal oponente de Nunes, segundo as pesquisas eleitorais. "Agora é hora de todos se juntarem para formar um cinturão anti-Boulos em São Paulo. São Paulo merece mais!", escreveu. Nunes afirmou que conversará sobre o assunto com Eduardo e que Joice é apenas uma das 600 vereadoras de sua coligação.

Joice esteve afastada da política desde 2022, após ser derrotada e romper com o bolsonarismo em 2019. Desde então, a ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara tornou-se uma adversária da extrema-direita.