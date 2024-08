Em momento descontraído, Eliana revela que já chegou a chorar ao atingir orgasmo

Ela resolveu hablar! Durante o programa Saia Justa da última quarta-feira, dia 14, o clima esquentou. Tudo porque as apresentadoras comentaram sobre prazer e orgasmos, e revelaram algumas curiosidades pessoais. Eliana e Tati Machado contaram que já chegaram a chorar na hora que atingiram o orgasmo de tanto prazer.

- Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte, conta Eliana.

E elas não foram as únicas, Bela Gil comentou também que já caiu no choro pelo mesmo motivo.

- Tem sexo que vai além do prazer. Eu já cheguei a chorar bastante, revela a apresentadora.

Já Rita Batista disse que nunca chegou a chorar, mas ainda fez questão de enaltecer o prazer feminino.

- Deus foi tão bom com a gente, as mulheres, que tem o órgãozinho que foi feito só para isso, o clitóris está lá só para isso.

E para finalizar o assunto, Eliana ainda falou sobre a importância do autoprazer, e de se conhecer.

- Você também pode chegar nessa emoção sozinha. Ou seja, se você está sem tempo, se o marido não está por perto, se não está namorando, está sozinha. Se conheça, se curta, se toca e vai ser feliz, finaliza a apresentadora.

Papéis invertidos

No mesmo episódio, Eliana ainda se emocionou ao compartilhar a experiência que viveu ao ter que cuidar dos pais, compartilhando os sentimentos durante essa nova fase. A apresentadora perdeu seu pai há cinco meses, e chorou ao relembrar o momento.

- Perdi meu pai recentemente, tem cinco meses, e foi muito interessante ter vivido e ter cuidado dele. E agora é a vez da minha mãe, iniciou Eliana em seu relato.

Ela comentou que, ao lado da irmã, trocou esse papel de filha, e ter cuidado de seu pai a impactou emocionalmente.

- Ter sido mãe do meu pai foi um negócio que me impactou emocionalmente e me preparou também para observar o fim de uma vida que foi muito bem vivida como a dele. Agora, no fundo, eu e minha irmã invertemos os papéis e nos tornamos mães da nossa mãe, e ela é uma fofa, continua.

A apresentadora se emocionou ao relatar essas experiências de ser mãe dos pais e disse que muitas mulheres da sua idade estão passando por isso e precisam estar preparadas.

- Não é fácil sair desse papel de filha com os nossos pais, e eu vejo que tem muita mulher da nossa idade vivendo isso. Tem que estar preparada, completou Eliana.