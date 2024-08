Juninho Araujo lança campanha para vereador em Santo André

Juninho Araujo (PRD), pioneiro no jiu-jitsu regional, oficializou sua candidatura a vereador em Santo André nesta quarta-feira (14), na presença do skatista Sandro Dias e autoridades da cidade, como o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o candidato ao Paço Gilvan Junior (PSDB)

O evento destacou propostas centradas no fomento de projetos sociais por meio do esporte e no apoio e capacitação de pequenos e médios empresários.

Com o objetivo de engajar a população em suas ideias, o candidato busca fortalecer o vínculo com os moradores e apresentar soluções práticas para as demandas municipais.

A campanha, conforme divulgação, promete um olhar atento às necessidades locais, priorizando o desenvolvimento social e econômico de Santo André.