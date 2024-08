Aquele desfile. Um retorno aos anos 60. As fanfarras ensaiavam por meses. Ouvia-se o som dos repiques. E no 20 de agosto, que alegria!

Até hoje há quem chame a aniversariante São Bernardo de vila – Vila de São Bernardo. Especialmente o Centro da cidade. Tradição herdada de Portugal, onde as cidades recebem o título de vilas até hoje. Caso de Vouzela, terra de João Ramalho.

E, de fato, a Vila de São Bernardo assim é registrada em mapas antigos, como sede do então Município de São Bernardo, o que ocorreu até 1939, quando a sede de toda a região passa a ser Santo André.

“Memória” inicia a Semana São Bernardo 2024 com esta rara foto colorida e que hoje é o chamariz de um grupo da cidade que se comunica pelo milagre da Internet: “Fotos antigas de São Bernardo do Campo”.

Escreveu Neide Buosi, ao postar a foto: “Comemorando aniversário de São Bernardo em 1968. Colégio São José. Eu sou a primeira letra “R”. Foto tirada pelo meu marido”.

A legenda é típica do grupo, curta, objetiva. Tem sido assim desde o início, em 2016. Quem tem acesso, “viaja”. (re)descobre seus acervos particulares. E vai postando fotos e mais fotos.

Ednilson Teixeira, o administrador do grupo, em substituição ao criador, Jair Rocha Amorim, calcula que hoje são 88 mil seguidores, o que contribui para a memória iconográfica da cidade, bairro a bairro, tema a tema.

AS COLEGIAIS

Nesta Semana São Bernardo 2024, o desafio é descobrir os nomes das nove jovens do Colégio São José, enquadradas na arte do infografista Agostinho Fratini, do Diário.

Temos o nome da Neide Buosi e da Maria Solange Tognato Ladeia, da letra “N”, descoberta pelo saudoso jornalista Fábio Silva Gomes, o Fabinho.

Para não esquecer, a foto será o logotipo da Semana. Recebemos a atenção dos pesquisadores Ednilson Teixeira e Jorge Scopel Jacobine. E contamos com a sua colaboração também, prezado leitor.

Crédito da foto 1 – Acervo: Neide Buosi; divulgação: grupo do Ednilson; arte: Agostinho Fratini

PASSO CERTO. Compenetradas, as jovens formam o nome da cidade, vencem a Praça Lauro Gomes e seguem pela Rua Marechal Deodoro em direção ao Largo da Matriz: 1968, o que você fazia naquele ano? Já havia nascido? Estudava, trabalhava? Participava das festas cívicas da cidade?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 18 de agosto de 1994 – Edição 8782

MANCHETE – Claques de Gilson (Menezes) e PT tumultuam debate (do Fórum da Cidadania) entre candidatos de Diadema à Alesp.

O debate, marcado para a Câmara Municipal de Diadema. Foi suspenso, com cadeiradas, bandeiradas e um vereador detido.

SÃO BERNARDO – Estado anunciava construção de um viaduto sobre a Via Anchieta no quilômetro 20,7, o atual Viaduto Tereza Delta, também conhecido como ‘Viaduto da Scania’.

CULTURA & LAZER – Musical “Vicente Celestino, uma homenagem ao trovador”, chegava ao Teatro Municipal de Santo André.

Espetáculo recriava os antigos programas de auditório.

Direção de Douglas Munhoz; autor, Pato Papaterra.

MEMÓRIA – O hino do Clube Atlético Aramaçan.

EM 18 DE AGOSTO DE...

1904 – O Congresso Legislativo do Estado de São Paulo decretava uma nova lei eleitoral.

Não podiam votar: os mendigos, os analfabetos, as praças (soldados), excetuando-se alunos das escolas militares de ensino superior, e os religiosos.

No dia 1º de dezembro, de três em três anos, seriam realizadas eleições para escolha das novas Câmaras Municipais e juizados de paz.

NOTA – Competia à Câmara Municipal eleger o prefeito de cada período e os demais cargos do Legislativo, o que vinha ocorrendo desde o início da chamada República Velha. E o prefeito podia ser indicado seguidamente, como ocorreu com Saladino Cardoso Franco, que só caiu com a Revolução de 1930.

1959 - São Bernardo inaugurava oficialmente o 2º ciclo secundário (curso Científico) em ala que a Prefeitura construiu junto ao Colégio estadual e Escola Normal João Ramalho, hoje dependências ocupadas pela Guarda Civil Municipal.

HOJE

Dia da Libertação Humana

Dia da Revolução Cultural

Dia das Vocações Religiosas

Dia do Estagiário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cajuru e Guarani D’Oeste.

Pelo Brasil: Bom Jardim de Goiás (GO), Caririaçu (Ceará), Cruz Alta e Tenente Portela (Rio Grande do Sul), Itaguatins (Tocantins), Nova Santa Helena (Mato Grosso) e Porto Firme (Minas Gerais).

Assunção de Nossa Senhora

18 de agosto

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre”.

Lucas 1,39-56.

Acervo: Salesianos (divulgação)