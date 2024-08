Banda Mamonas Assassinas O Legado se apresenta no Santo Rock

No próximo sábado (17), às 15h, a banda Mamonas Assassinas O Legado vai levar toda a irreverência e energia dos intérpretes de “Vira-Vira” em um grande show para toda a família em Santo André, num dos bares de rock mais conhecidos da região, o Santo Rock.

A ideia de montar uma banda em homenagem aos cinco jovens de Guarulhos surgiu durante as filmagens do longa “Mamonas Assassinas - O Filme”: “As pessoas viam nossos posts das filmagens e perguntavam quando teria shows, foi assim que começamos a pensar em levar essa homenagem também aos palcos. Hoje, milhares de pessoas estão vivendo uma sensação gostosa de nostalgia relembrando os bons momentos dos eternos Mamonas Assassinas”, explica Jorge Santana, primo do vocalista Dinho e CEO da Mamonas Assassinas Produções.

A banda Mamonas Assassinas O Legado, formada por Ruy Brissac (vocal), Beto Hinoto (guitarra), Nelson Bonfim (teclado), Willian Falanque (bateria) e Lucas Theis (baixo), fez sua estreia em outubro de 2023 numa das maiores casas de shows de São Paulo, o Vibra São Paulo, para cerca de 5 mil pessoas.

Nos palcos, algumas das performances mais marcantes foram com os canadenses do Simple Plan, durante a passagem da banda pelo Brasil, prestando uma homenagem aos Mamonas, cantando “Vira-Vira”; no Rock In Rio Lisboa, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, e na maior festa junina do país, o São João do Caruaru, que foi eleito o nono melhor show entre os dez melhores de acordo com a votação do site Caruaru Agora. Nos próximos meses, o grupo viaja por dezenas de cidades brasileiras e também para apresentações internacionais.

Ainda em 2024, a Mamonas Assassinas Produções vai lançar uma música inédita do Dinho e para o final do ano, prevê o lançamento de um game, série em TV e o retorno ao teatro com a peça “O Musical Mamonas”.