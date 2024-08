Filhas gêmeas de Gugu Liberato postam foto com avó paterna

As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, Sofia e Marina, de 20 anos de idade, postaram nesta última terça-feira, dia 12, uma foto com a avó paterna, Maria do Céu Moraes, de 94 anos de idade.

A mãe do apresentador recebeu a visita das netas que moram nos Estados Unidos e vieram passear no Brasil.

Hoje foi dia de visitar a vovó linda, escreveu Marina no stories de seu Instagram com uma foto das três juntas. Além de Gugu, Maria do Céu é mãe de Aparecida Liberato e Amândio Liberato.

Após morte do apresentador, sua mãe ficou longe dos holofotes e evitou falar da tão comentada briga pela herança de Gugu. O apresentador deixou 75% do patrimônio, estimado em um bilhão de reais, para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos, além de deixar uma pensão vitalícia para Maria do Céu Moraes de cerca de 100 mil reais.

Gugu morreu aos 60 anos de idade em novembro de 2019 vítima de um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos.