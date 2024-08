Giulia B é pedida em noivado por sobrinho-neto de John F. Kennedy e mostra anel

O amor está no ar em 2024! Alguns casais de famosos deram um passo a mais no relacionamento. Giulia B disse SIM e está noiva de Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy.

Segundo a assessoria da cantora brasileira, ela foi pedida em casamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, de uma maneira intimista e repleta de significados para os dois: na nova casa deles, já que foi a primeira vez que eles entraram depois de pegar as chaves, em um ambiente cheio de velas. Passando toda euforia do pedido, aproveitaram para desfrutar a ocasião, dançando juntos ao som de Your Song, de Elton John - primeira música que Giulia tocou no piano para Conor.

O noivo deu de presente a Giulia um anel da Tiffany's. O casal registrou esse momento como mais amam, em sua nova casa dançando juntos ao som de sua música especial, com direito a muito choro de felicidade e sorrisos. Conor escolheu um anel que possui um diamante em lapidação pêra em platina para oficializar sua história de amor. O formato combina os cortes redondo e marquise para formar uma lágrima cônica, este formato singular de diamante simboliza lágrimas de alegria.