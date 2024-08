Obituário - 13 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Ilda Conchão Caetano, 93. Natural de Coroados (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Ribeiro de Paulo, 89. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geni Senigalia, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Teresa da Silva Toledo, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Leite Siqueira Quito, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Oliveira, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Cozinheira. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Dias Pereira, 66. Natural de Potirendaba (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalba Toma, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo da Silva de Lima, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manoel dos Santos, 58. Natural de Maribondo (Alagoas). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Torres do Amaral, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Marcelo dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Vendedor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renata Madrid, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Parra, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson de Souza Silva, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel Pedroso Borges, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Técnico químico. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Rita Eufrásio Muniz, 93. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Magdalena Saes Carmona, 84. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Benedita Rodrigues de Oliveira Donegá, 89. Natural de Nipoã (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Thomaz de Aquino Silva, 88. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Vale da Paz.

Benedito Borelli, 88. Residia no Jardim Campinas, em São Paulo. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Edite de Oliveira Santos, 87. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Assunção. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Givan Bezerra da Silva, 85. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Otávio José Rodrigues, 82. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Ivani Maria Veloso, 78. Natural da Serra do Salitre (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Novais, 67. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Claudio do Carmo, 66. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Ualaci Caetano da Silva, 57. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Nelson Pedro dos Santos Paula, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Renilson José dos Santos, 55. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Luiz Alberto Pereira de Barros Norberto, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

MAUÁ

Maria Benilde Fabbro Bonaldo, 82. Natural de Dois Córregos (SP). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.