Ex-funcionária de São Bernardo é citada em operação contra o PCC

Operação deflagrada na semana passada pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, da Polícia Civil de São Paulo, apontou ligação de uma ex-funcionária da Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Kelly Cristine Pereira de Oliveira, que atuava como diretora de Orçamento na Secretaria de Obras Públicas, é mencionada na investigação como companheira de Márcio Barbosa da Silva, conhecido como Beiço de Mula, uma das lideranças da facção no Grande ABC. Ela foi exonerada na sexta-feira, após a divulgação da operação.

Kelly chegou à Prefeitura em maio de 2021, início do segundo mandato de Morando. Era responsável pela elaboração dos orçamentos da administração e fiscalização de obras públicas, como foco nas escolas, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e centros esportivos. Ela esteve na convenção que homologou, no dia 4 de agosto, a candidatura de Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito, ao Executivo da cidade.

“Kelly é funcionária comissionada da Prefeitura de São Bernardo, exercendo cargo de diretora na Secretaria de Obras, indicando uma possível ou provável influencia nefasta do PCC em prefeituras e câmaras do (Grande) ABC”, diz o relatório da Polícia Civil.

Denominada Operação Decurio, a investigação apontou tentativas de infiltração por parte do PCC nas eleições deste ano, com financiamento de campanhas às Prefeituras e às Câmaras. O chamado ‘núcleo político’ seria liderado por João Gabriel de Mello Yamawaki, um dos responsáveis por um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da facção.

De acordo com o delegado Fabrício Intelizano, Yamawaki seria o articulador do grupo e um dos interlocutores de Fabiana Lopes Manzini, companheira de Anderson Manzini, integrante do PCC preso em uma penitenciária em Avaré. Manzini é primo de Yamawaki e integrante do grupo liderado pelo sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho. Fabiana era responsável por transmitir as ordens dos integrantes da organização presos aos que estão em liberdade.

A Polícia Civil descobriu que Yamawaki gerenciava esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC, além de movimentar recursos ilícitos em sua conta bancária, que seriam usados para investimentos em campanhas eleitorais. De acordo com as investigações, o companheiro de Kelly, Beiço de Mula, teria recebido R$ 1.014.648 em sua conta.

Em nota enviada ao Diário, a Prefeitura de São Bernardo informou que, “ao tomar conhecimento por meio da imprensa do teor da Operação Decurio, o secretário de Segurança Urbana do município buscou apurar o caso junto às autoridades competentes e, diante dos fatos, a servidora municipal investigada foi demitida na última quarta-feira como medida de máxima cautela. A profissional foi contratada em 2021, devido ao currículo, formação acadêmica e referências profissionais. A administração ressalta, ainda, que não constava no escopo de tarefas da funcionária sua participação em processos licitatórios. A Prefeitura exige a apresentação de antecedentes criminais quando da posse dos servidores e, no caso em questão, não havia qualquer apontamento”.

Também procurada, a comunicação de Flávia Morando informa que “a convenção partidária é um ato democrático e livre para qualquer cidadão acessar, e a direção do partido não estabelece controle de quem participa, sendo que o público alcançou mais de 6.000 pessoas. Vale ressaltar que a divulgação do evento foi feita pelas redes sociais”.

SANTO ANDRÉ

Outro nome do Grande ABC listado no núcleo político do PCC é Thiago Rocha (PSD), suplente de vereador em Santo André e candidato ao Legislativo neste ano. Nos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas, o pessedista é suspeito de possuir relações estreitas com Beiço de Mula.

O Diário também tentou contato com Thiago, mas o candidato não respondeu à reportagem.