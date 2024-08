Filho do judoca William Lima esbanja fofura ao vestir medalhas olímpicas do pai

O fofurômetro explodiu! Após retornar das Olimpíadas de Paris, William Lima recebeu o carinho dos fãs em um evento do Time Brasil em São Paulo no último sábado, dia 10. O atleta, que conquistou a medalha olímpica no individual masculino até 66 kg e a de bronze na disputa por equipes de judô, surgiu acompanhado do filho, Dom, e da esposa, Maria Julia.

O bebê de apenas nove meses de vida roubou a cena ao vestir as medalhas do pai, fazendo os presentes se derreterem completamente com sua fofura. Em todos os cliques do evento, a família surgiu sorridente e feliz com o momento especial.

O judoca, que foi o primeiro atleta brasileiro a subir no pódio nos Jogos Olímpicos de Paris, foi homenageado pelas suas conquistas.